6 خطوات عليك اتخاذها بعد تخزين السيارة لفترة طويلة وإعادة استخدامها

يلجأ كثير من مستهلكي السيارات إلى السفر وترك سياراتهم، وقد تطول مدة سفرهم وترك سياراتهم مدة زمنية كبيرة، فإذا قررت ترك السيارة عليك اتباع هذه الخطوات فور رجوعك واستخدام السيارة مرة أخرى.

قال اللواء حسين مصطفى، أمين عام رابطة مصنعي السيارات السابق وخبير السيارات لـ"الوطن"، إن هناك بعض الخطوات التي يجب على سائقي السيارات اتباعها بعد ترك السيارة وإعادة استخدمها مرة أخرى، وهي.

- الاطمئنان على صلاحية إطارات السيارات وضغط الهواء بها.

- الاطمئنان على سلامة البطارية وإعادة شحنها إن تطلب الأمر.

- تغيير الزيت إن تم تخزين السيارة لفترة طويلة.

- الاطمئنان علي زيت الفرامل، وعمل الفرامل بشكل جيد.

- تغيير المياه في الردياتير.

- التأكد من عدم وجود أي تسريبات في السيارة سواء من المياة أو الزيوت أو الوقود.