قال حلمي عبدالباقي، عضو مجلس نقابة الموسيقيين، إن الفنان محمد رمضان هو ممثل كبير ولديه جمهور عريض والدليل كون مسلسلاته تقبع دائما في الأكثر مشاهدة؛ بينما ما حدث في الحفل هو "عري".

وأضاف "عبدالباقي" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "آخر النهار" والذي يقدمه الإعلامي تامر أمين، والمذاع على فضائية "النهار"، أن ما ارتداه خلال حفله الأخير لا يتفق مع العادات والموروث الثقافي المصري، مؤكدا أن مثل تلك التصرفات لن تزيد من جمهوره ولا داعي لها.

وأكد عضو مجلس نقابة الموسيقيين أن التصريح الخاص بإقامة الحفل جاء بناء على طلب المهن التمثيلية، مشيرا إلى أن الفنان يجب أن يكون قدوة للرأى العام ولا يخرج عن العادات والموروثات الثقافية المصرية.