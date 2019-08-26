ظهر الإعلامي تامر أمين على الهواء، خلال حلقة اليوم، الإثنين، من برنامج "آخر النهار"، عبر شاشة "النهار"، وذلك بعدما وفق أوضاعه واستوفى كل الأوراق اللازمة لمزاولة مهنة الإعلام، واستخرج تصريحًا من نقابة الإعلاميين، صباح اليوم، وذلك بعد يوم واحد فقط من قرار النقابة برئاسة الدكتور طارق سعدة، القائم بأعمال رئيس اللجنة التأسيسية، بمنعه من الظهور على الشاشة.

وتطرق "أمين"، إلى شكوى المجلس القومي للمرأة ضده، لاتهامه بالتهكم على عمل المرأة في الحلقة التي استضاف فيها رانيا علواني.

وقال: "أنا عمري ما تكبرت أو اتكسفت إني أعتذر لما أحس إني أخطأت، وتربيت على أن الاعتذار شيمة الرجال، وأنا مغلطتش، لكن لو حد زعل مني زي المجلس القومي فأنا آسف".

وأضاف متحدثًا عن الحلقة المثيرة للجدل التي استضاف فيها رانيا علواني: "الحلقة كانت كوميدية وعملتها فانتازيا مع الضيفة، وفي النهاية قلنا إننا بنحترم رانيا كرمز للمرأة النجاحة ونقدر الزوج اللي بيدعم زوجته"

وتابع: "لو المستقبل وصلته الرسالة غلط يبقى العيب في المرسل، عذرًا وعفوًا وأتمنى تسامحوني لأني بحترم كل الناس".