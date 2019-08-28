السيطرة على حريق في أكوام قش وحطب في طوخ

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق هائل نشب بأكوام للقش والحطب في عزبة أمينة بالوحدة المحلية بالدير التابعة لمدينة طوخ، دون خسائر في الأرواح والممتلكات وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد فوزي عبد ربه مأمور مركز طوخ، بنشوب حريق هائل نشب بأكوام للقش والحطب في عزبة أمينة التابعة للوحدة المحلية بالدير.

تم إبلاغ الحماية المدنية والتي دفعت بـ6 سيارات وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى منازل القرية وحُرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعرفة سبب الحريق.