قال أمير رزق، عضو شعبة تجار الذهب، إن جرام الذهب عيار 21 سيصل بنهاية شهر سبتمبر إلى 800 جنيه للجرام، بينما سيتجاوز الـ900 جنيه خلال 3 أشهر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدص في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "mbc مصر"، أن ارتفاع الأسعار ليس في مصلحة تجار الذهب لأنه سيسبب إحجاما من المستهلكين عن الشراء.

وتابع قائلا إن السبب في زيادة أسعار الذهب يرجع إلى الحرب الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين.

وأكد أن كثيرا من محال الذهب ستغير نشاطها الفترة المقبلة لعدم استطاعتها مجاراة هذه الزيادة الكبيرة في الأسعار.