قال الإعلامي محمد الباز، إن المتحف المصري الكبير يعد مشروع القرن كونه له أهمية عالمية، وسيجرى افتتاحه مبدئيا 10 أكتوبر 2020، في حفل أسطوري يليق بمكانة مصر، مؤكدا أن هذه المعلومات خاصة لبرنامجه "90 دقيقة"، الذي يُعرض على شاشة "المحور".

وعرض "الباز"، سيناريوهات والتصورات المبدئية لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث سيستقبل الرئيس السيسي ملوك ورؤساء العالم في الساحة الرئيسية الخارجية للمدخل، وخلال مراسم الاستقبال سيلقي كلمة الافتتاح ثم يصطحب الضيوف إلى جولة تبدأ ببهو رمسيس الثاني ثم الصعود إلى الدرج العظيم والدخول إلى القاعة الرئيسية للملك توت عنح آمون، ومشاهدة العرض المتحفي لها.

وبعد ذلك يمر الوفد سريعا إلى قاعة العرض الرئيسية ثم الخروج لاستكمال باقي المراسم الاحتفالية التي ستضم مفاجآت على رأسها الاستفادة من التكنولوجيا اليابانية في حفل الألعاب النارية.

والاستعانة بتقنية تصوير الـ8K وهي تقنية متقدمة للغاية، فالعالم عادة ما ينقل فعالياته الكبرى بتقنية الـ2K أو الـ4K والدولة الوحيدة في العالم التي تستخدم تقنية الـ8K هي اليابان، وهي التقنية التي سيتم نقل الاحتفالية بها وبثها مباشرة في ميادين عالمية على شاشات عملاقة، ومن المقرر أن تستمر فعاليات اليوم الأول من ثلاث وحتى أربع ساعات".

ولفت: "سيكون هناك شركات عالمية ورعاه لتحقيق أعلى عائد وأعلى ترويج للدولة المصرية والمشروع".

وواصل: "الأيام التالية للحفل ستضم فعاليات خاصة بكبار الشخصيات العالمية، وستطبع تذاكر دخول مميزة تحمل أرقام محددة للاحتفاظ بها، وأسعارها تتراوح بين 5 آلاف دولار و10 آلاف دولار".