محمد الباز يعتذر عن مقال "الحسين ظالما": من أنا حتى أسيئ لحفيد الرسول؟

اعتذر الإعلامي محمد الباز، على مقال له جاء بعنوان "الحسين ظالما"، والذي تّعرض بسببه لانتقادات عديدة، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، الذي يُعرض على شاشة "المحور"، وقال إن غضب البعض منه عقب هذا المقال كان غضبا في الحق، مضيفا أنه يقبل هذا الغضب تماما، ولكنه في الوقت ذاته لم يقصد الإساءة لـ "الحسين".

وتابع "من أنا حتى أتجرأ وأسيئ إلى حفيد الرسول صلى الله عليه وسلم، الكثير لا يعرف العلاقة الروحية التي تربط بيني وبين سيدنا الحسين، سيدنا الحسين أخلص لمبدأه ولنصرة الحق حتى إذا كان جيشه ضعيفا"، مؤكدًا أن مقاله ليس حديثًا بل كتبه منذ 2017 ولم يكن إساءة أبدا من قريب أو بعيد لسيدنا الحسين، بل كان انتقادا للإخوان الذين يعتقدون أنهم على حق ويقولون أنهم يسيرون على نهج الحسين"

واختتم، "أعتذر لسيدي الحسين، لا أريد أن أقابل الله وفي عنقي أي أحد يقول إني أسأت للحسين".