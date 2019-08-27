قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه من الوارد أن يكون الأحد المقبل أجازة رسمية حال أعلنت دار الإفتاء أن السبت المتمم لشهر ذي الحجة والأحد أول أيام شهر محرم والعام الهجري الجديد.

وأكد "سعد" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "يحدث في مصر"، والذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن يوم الأحد لن يكون بديلا عن يوم السبت في حال أسفرت الرؤية الشرعية أن بداية العام الهجري السبت المقبل.

وكان أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا يقضي بأن تكون إجازة رأس السنة الهجرية وفق ما تحدده الرؤية الشرعية.