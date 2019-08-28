افتتح اللواء هشام لطفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، الثلاثاء، معرض مبادرة وزارة الداخلية ومديرية الأمن "كلنا واحد" لتوفير الأدوات المدرسية والمكتبية للطلاب بأسعار مخفضة المقام بنادي الشرطة بمدينة الخارجة.

وقال اللواء هشام لطفي مدير أمن المحافظة، إنه قطاع تعليم الوادي الجديد شارك في المبادرة بحضور إبراهيم التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومشاركة عدد من مدارس إدارة الخارجة التعليمية.

وأضاف مدير الأمن، أن الاحتفالية تضمنت افتتاح المبادرة وتنفيذ معرض الأدوات المدرسية والمكتبية وعدد من الفقرات التربوية الثقافية من الأشعار الوطنية الحماسية في مواجهة الإرهاب الغاشم، كما جرى منح أدوات مكتبية للتلاميذ والطلاب الحضور.

وأشار مدير أمن الوادى الجديد إلى أن المبادرة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وفي ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية انطلاقًا من الدور المجتمعى للوزارة الذي يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور، وبمناسبة اقتراب العام الدراسى الجديد.