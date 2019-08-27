شهد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، مساء اليوم، الاحتفالية التى نظمتها الجمعية الشرعية بالخارجة لتكريم حفظة القرآن الكريم وأوائل الشهادات العامة والأزهرية بمركزي الخارجة وباريس، وذلك بحضور حنان مجدي نائب المحافظ.

وقال عادل آدم، رئيس مجلس إدارة الجمعية الشرعية بالخارجة، إنه جرى تكريم 45 من الفائزين بمسابقة القرآن الكريم ومنحهم جوائز مالية، كما جرى تكريم أوائل الشهادة الثانوية والإعدادية َوَالابتدائية العامة والأزهرية من أبناء مركزي الخارجة وباريس وكذلك تكريم مديري إدارات المدارس والمعاهد المتفوق أبنائها.

وقال المحافظ، إنه حرص خلال الاحتفالية على تكريم المتفوقين فى كافة المجالات خاصة حفظة القرآن الكريم، لتشجيعهم وتقديمهم كنموذج مشرف يحتذى به.

وأضاف المحافظ، أنه وجه بتكريم حفظة القرآن الكريم والمتفوقين علمياً من أبناء العاملين بالمصالح الحكومية المختلفة من خلال إحتفاليات تنظمها هذه المصالح.