إخماد حريق هائل بكنيسة في ولاية بنسلفانيا الأمريكية

اندلع حريق هائل بكنيسة بمدينة فيلاديلفيا في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، واشتعلت النيران بشكل كبير ما أدى لوجود سحب كبيرة من الدخان غطت المكان حول قمة كنيسة وست فيلادلفيا، بينما حاول رجال الإطفاء السيطرة على الحريق الهائل، بحسب "nbc news".

وكان قد بدأ الحريق في معبد طريق الإنجيل العظيم في شارع نورث وورن في حوالي الساعة 3 مساءً، وتعتبر الكنيسة موطن لمركز الرعاية للأطفال، وانتشر في موقع الحريق ما لا يقل عن 75 فردا من رجال الإطفاء، بالإضافة إلى ضباط الشرطة وفريق الإغاثة الطارئ في محاولة للسيطرة على الحريق الذي تم إخماده في السادسة "بالتوقيت المحلي"، أي منذ أقل من ساعة تقريبا، مع مراقبة هيكل الكنيسة في حالة حدوث أي انهيار له.