محافظ الوادي الجديد يوجه بسرعة تحصيل مستحقات صندوق الإسكان بكل الجهات

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أمس الثلاثاء، إنه وجه بضرورة تحصيل مستحقات صندوق إسكان المحافظة من جميع المراكز والجهات، وتحويلها بشكل مباشر إلى حساب الصندوق بهدف تنمية الإيرادات وتوجيهها نحو المشروعات التي تخدم المحافظة.

وأضاف المحافظ، خلال اجتماعه مع مجلس إدارة صندوق الإسكان، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق، أنه وجه بالوقوف على إيرادات ومصروفات الصندوق، وكذلك آلية تسوية المديونيات مع جميع الجهات الحكومية والخاصة.

وأكد المحافظ ضرورة توصيل المرافق لكل التقسيمات السكنية بشرط تجهيز الوحدات وتشطيبها وذلك حفاظا على المال العام، كما وجه بإقامة عمارة سكنية مجهزة بكل الإمكانيات بمقر المركز الإقليمي لتأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة وذلك لخدمة رواد المركز من ذوي الاحتياجات الخاصة وذويهم من خارج المحافظة وداخلها، كما وجه أيضا بتسديد مديونية مستحقة لأحد البنوك بنظام المبادلة وذلك بتوفير قطعة أرض متميزة وطرحها بالمزاد العلني.