"Celebritycruises" والزمالك ورأس السنة الهجرية تتصدر "جوجل تريند"

تقدم "الوطن" لقرائها خدمة تتضمن أبرز ما يبحث عنه المصريون، عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات الماضية.

Celebritycruises

أيقونة غامضة أثارت الجدل بعد ظهورها على الشاشة الضخمة في حفل الاستقبال الذي نظمته جامعة الأزهر للطلاب الجدد للعام الدراسي الجديد 2019-2020، وتلقى أسئلة الطلاب واستفساراتهم، بحضور رئيس الجامعة ونوابه، في يوم 19 أغسطس، وخلال اللقاء، ظهر "book mark" أو "لينك" مريب على الشاشة المخصصة للعرض، تداول رواد موقع التواصل صورة له وقالوا إنه لموقع إباحي شهير.

"سياحي مش إباحي".. جولة داخل الموقع الذي ظهر في مؤتمر جامعة الأزهر

الزمالك ضد مصر المقاصة

في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، يكون أحمد حسام ميدو، على موعد مع أولى المباريات في تجربته الجديدة، حيث يكون في قيادة فريق مصر للمقاصة، عندما يواجه ناديه القديم، فريق الزمالك.

قبل "مغامرة المقاصة".. لقب وحيد وتجارب قصيرة في سجل ميدو التدريبي

إجازة رأس السنة الهجرية 2019 مصر

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه من الوارد أن يكون الأحد المقبل إجازة رسمية حال أعلنت دار الإفتاء أن السبت المتمم لشهر ذي الحجة والأحد أول أيام شهر محرم والعام الهجري الجديد.

متحدث الوزراء: من المحتمل اعتبار الأحد إجازة رسمية