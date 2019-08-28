قال الدكتور عصام مغازي، استشاري الأمراض الصدرية، إن السجائر الإلكترونية ليست بديلا عن السجائر العادية وهو ما تروج له عدد من شركات إنتاج مثل تلك السجائر.

وأضاف "مغازي" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "هنا العاصمة"، والمذاع على فضائية "CBC"، أن السجائر الإلكترونية قد ابتكرها صيدلي صيني وحصل على براءة اختراعه في عام 2007 وانتشرت فى كل أنحاء العالم، موضحا أن الاختراع لا يتجاوز الـ13 عام ولهذا لا يعلم حتى الآن مدى الأضرار التي قد تلحقها بمدخنها.

وأكد استشاري الأمراض الصدرية أن تلك السجائر بدأت في إظهار خطورتها البالغة بالمقارنة بالسجائر العادية لما عليا من تأثيرات على الصدر، مشيرا إلى أن المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية قد استقبلت لحالات مصابة بحساسية الصدر ومنها من توفي بسبب نكهات تلك السجائر المختلفة.