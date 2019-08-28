صلاح حليمة: مشاركة مصر بقمة السبع أمر مهم للقارة الأفريقية

قال السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن حضور مصر لقمة الدول السبع هو أمر مهم لمصر والقارة الأفريقية وذلك لطرح عدد من الملفات الخاصة بالقارة أمام الدول السبع الكبرى.

وأضاف "حليمة" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "هنا العاصمة"، والمذاع على فضائية "CBC"، أن القمة قد شهدت عددا من الأطروحات بالملفات الاقتصادية والمتعلقه بالتنمية المستدامة ومكافحة الفقر والتنوع البيولوجي والتغير المناخي، موضحا أن اللقاءات الثنائية التي عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي مع عدد من قادة الدول قد اهتمت بتطوير العلاقات الثنائية والاستثمار بخلاف الحديث بمجال مكافحة الإرهاب.

وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مؤتمر "تيكاد" الذي سيتم في العاصمة اليابانية "طوكيو" يهتم بالمقام الأول بالدول الإفريقية ويركز على نهضة الإنسان والمجتمع وزيادة نسب الأمن والاستقرار في القارة.