"البترول": نعمل على تحقيق مشروعات القيمة المضافة والتصدير بعد الاكتفاء

قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن الوزارة تعمل حاليا على زيادة الإنتاج الخاص بالغاز الطبيعي المصري عن طريق وضع الحقول المكتشفة بخريطة الإنتاج وقيام الدولة بإيجاد خطط لتنمية حقول البحر المتوسط والصحراء الغربية وتوقيع اتفاقيات بترولية مع الشركات العالمية.

وأضاف "عبدالعزيز" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "هنا العاصمة"، والمذاع على فضائية "cbc"، أن الوزارة تعمل وفق خطة تنفذها الشركات التابعة لها والتي تسعى فيها لتحقيق اكتفاء ذاتي من الغاز وتغطية كل احتياجات السوق المحلية بكل المجالات مثل الكهرباء والصناعة والمنازل والسيارات، موضحا أن الوزارة ستقوم بتصدير الفائض عن الحاجة للخارج والتوجيه لمشروعات "البتروكيماويات" وهو ما يعكس اهتمام مصر بمشروعات القيمة المضافة.

وأكد المتحدث باسم وزارة البترول أن حقل ظهر قد وصل إنتاجه حتى منتصف أغسطس الجاري لـ2.7 مليار قدم مكعب يومي؛ وذلك قبل موعده المحدد للوصول لذلك الإنتاج بـ4 أشهر، مشيرا إلى أن الحقل من المفترض أن يصول إنتاجه أكثر من 3 مليارات قدم مكعب بنهاية العام الجاري.