أطلق المعهد القومي للإدارة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، فعاليات البرنامج التدريبي "التفكير والتخطيط الاستراتيجي"، بالتعاون مع مؤسسة GIZ لـ50 متدربا من موظفي الجهاز الإداري للدولة من عدد من الوزارات والجهات الحكومية، والذي يتم على مدار 5 أيام متتالية، في إطار اسراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وقالت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، إنّ البرنامج التدريبي يهدف لتعريف المشاركين مفهوم التخطيط الاستراتيجي وأهميته في صنع النجاح ومهارات إعداد الخطة الاستراتيجية، وتقييم الأهداف الاستراتيجية ومتابعة الأداء، موضحة أنّ التدريب يتم في ضوء محور تنمية وبناء القدرات كمحور رئيس بخطة الإصلاح الإداري، ويهدف لخلق جيل من القيادات والكوادر القادرة على قيادة التغيير والارتقاء بالأداء الفردى والمؤسسي، كما أنّ خطة البرامج التدريبية تستهدف المستويات الوظيفية داخل الجهاز الإداري للدولة.

ولفتت شريف إلى أهمية تدريب موظفي الجهاز الإداري، ما يساعد على رفع مهاراتهم وتعزيز قدراتهم على المنافسة، فضلا عن القدرة على مواكبة التغيرات في محيط العمل، وتحسين أدائهم وأداء مهامهم بشكل أفضل، مضيفة أنّ المعهد القومي للإدارة يعكف على تقديم العديد من حزم البرامج التدريبية وفقًا للاحتياجات المطلوبة، ومتابعة تقديم البرامج بتقييم لها وفقًا للمتدربين لمعرفة مدى الاستفادة منها والوقوف على الاحتياجات التدريبية لهم.

وعن محتوى البرنامج التدريبي، أوضحت المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، أنّ التفكير الاستراتيجي يؤدي بدوره إلى الخطة الاستراتيجية للأعمال داخل المؤسسات، وأنّه لا يمكن الوصول للتخطيط الاستراتيجي دون التفكير والتمعن والتحليل، إذ إنّ الخطة تعد ترجمة للتفكير، لافتة إلى أهمية التخطيط الذي يعد من أهم العمليات الإدارية، ووضع الأهداف العامة لبيئة العمل واختيار الوسائل المناسبة لتنفيذ تلك الأهداف.

وتشمل محاور البرنامج التدريبي "التفكير والتخطيط الاستراتيجي"، التعرف على مفهوم التخطيط الاستراتيجي "تعريفه، أهميته، أنواعه، وآلياته"، معرفة خطوات التخطيط الناجح، استراتيجية تحديد الأهداف، التحليل بطريقة SWOT، فضلا عن التعرف على خطوات عملية التخطيط، ووضع وتحديد الأهداف بطريقة SMART، ورسم وإعداد خطة زمنية وعملية للمستقبل والتغلب على عقبات التخطيط، إضافة إلى تقييم الأهداف الأستراتيجية ومتابعة الأداء.