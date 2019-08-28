أسعار العملات اليوم في مصر

استقرت بعض أسعار العملات خلال تعاملات اليوم الأربعاء أمام الجنيه المصري في بعض البنوك، فيما شهد بعضها انخفاضًا طفيفًا، وتستعرض "الوطن" لقرائها أسعار صرف العملات الأجنبية على النحو التالي:

سعر الجنيه الإسترلينيي

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية نحو 20.12 جنيه للشراء و20.34 جنيه للبيع، وسجل في البنك التجاري الدولي نحو 20.24 جنيه للشراء و20.40 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجَّل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 4.38 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع، فيما سجَّل في بنك الإسكندرية نحو 4.37 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجَّل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي نحو 18.29 جنيه للشراء و18.41 جنيه للبيع، فيما سجَّل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 18.29 جنيه للشراء، و18.45 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجَّل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري نحو 4.49 جنيه للشراء و4.51 جنيه للبيع، وسجَّل في بنك الإسكندرية نحو 4.47 جنيه للشراء و4.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجَّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 16.50 جنيه للشراء و16.60 جنيه للبيع، وسجل في بنك الإسكندرية نحو 16.50 جنيه للشراء، و16.60 جنيه للبيع.