أصيب 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم، إثر تصادم سيارة ملاكي بتوك توك، على طريق " البوصيلي - رشيد" بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير الأمن، إخطارا من العميد عبد القوى عمرو رئيس فرع البحث بكفر الدوار، بوقوع حادث تصادم ومصابين في رشيد، وانتقل الرائد أحمد المسيري رئيس مباحث مركز شرطة رشيد، وتبين إصابة محمد الشحات البهواشي 21 سنة، وسعيد السيد منسي 25 سنة، وأحمد علي سالم 17 سنة، وفرج نزيه العطار 20 سنة، بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

وتم نقلهم لمستشفى رشيد العام لتلقي العلاج، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.