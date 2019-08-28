فتاة العياط لـ"الوطن": "عاوزة أخرج من الحبس.. لو قعدت فيه هموت"

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في محكمة العباسية، منذ قليل، نظر جلسة استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل "أميرة"، المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، على ذمة قضية قتل سائق حاول اغتصابها.

وقالت أميرة، لـ"الوطن"، من داخل قفص الاتهام: "عاوزة أخرج من هنا.. أنا لو قعدت هنا هموت.. أنا قتلته وكنت بدافع عن شرفي ومحدش قالي اقتليه.. عملت كدة لما اتهجم عليا في العربية".

كان قاضي المعارضات قرر إخلاء سبيل أميرة، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة العياط"، في قضية اتهامها بقتل سائق حاول اغتصابها، بكفالة 10 آلاف جنيه، بعد أن جددت النيابة، في وقت سابق، حبس المتهمة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى في القضية، فيما اعترفت الفتاة أمام قاضي المعارضات بقتل المجني عليه دفاعًا عن شرفها بعدما حاول الاعتداء جنسيًا عليها في سيارته بمنطقة نائية.