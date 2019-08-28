قال الدكتور أحمد زارع المتحدث باسم جامعة الأزهر إنّ الجامعة ملتزمة بقرارات المجلس الأعلى للجامعات الخاصة بالخريطة الزمنية للعام الجامعى 2019/2020.

وأضاف زارع لـ"الوطن" أنّ الفصل الدراسي الأول يبدأ في 21 سبتمبر 2019 ولمدة 15 أسبوعا، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول من 4 يناير 2020 حتى الخميس 23 يناير 2020.

وأوضح المتحدث باسم جامعة الأزهر أنّ إجازة نصف العام الدراسي تبدأ السبت الموافق 25 يناير 2020 حتى الخميس 6 فبراير 2020، وتستأنف الدراسة في الفصل الدراسي الثاني السبت 8 فبراير 2020، ولمدة 15 أسبوعا، وتجرى الامتحانات خلال شهري مايو ويونيو وفقا لطبيعة الدراسة بالكليات المختلفة.

ولفت زارع إلى أنّ مجلس جامعة الأزهر ما زال منعقد حتى الآن لبحث كل ما يتعلق بالتنسيق وبداية العام الدراسي الجديد.