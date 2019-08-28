بدأ قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم، تصحيح أوراق إجابة الدور الثاني لطلاب الثانوية الأزهرية، حيث أدى 64 ألفا و868 طالبا امتحانات الدور الثاني، بداية من يوم السبت 17 أغسطس حتى الأحد 26 أغسطس.

ويقوم قطاع المعاهد بالتصحيح في أربع مراكز على مستوى الجمهورية هي "القاهرة - الشرقية - الدقهلية - المنوفية".

وقال الشيخ أحمد عبد العظيم رئيس كنترول الثانوية الأزهرية، لـ"الوطن"، إن نتيجة امتحانات الدور الثاني ستظهر فور انتهاء عملية التصحيح، كما سيجرى فتح باب التظلم على نتيجة الدور الثاني لمدة 15 يوما، منذ إعلان نتيجة الدور الثاني.

وبلغت نسبة النجاح العامة للثانوية الأزهرية 49.98%، ونسبة نجاح القسم الأدبي 41.78%، وبلغت نسبة نجاح القسم العلمي 67.98%، ونسبة النجاح في غزة 83%، والشعبة الإسلامية 93%.