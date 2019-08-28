أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمدينة أبورديس بمحافظة جنوب سيناء، في بيان اليوم، قطع مياه الشرب لمدة 12 ساعة بجميع أحياء المدينة والقري التابعة لها .

وقالت الشركة في بيانها إنه حدث عطل بمحطة غرب النفق تسبب في ضعف ضخ المياه منذ الصباح حتي انقطاعها نهائيا منذ ساعات . وقال المهندس جمال عبد الصبور رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، إن محطة خط النفق تتعرض للأعطال بشكل متكرر مما يؤثر علي ضخ مياه الشرب لمدن خليج السويس، مشيرا إلى أنه سيجرى إجراء صيانة شاملة للمحطة لتفادي هذه الأعطال .

وأكد رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، أنه سيجرى الإعلان عن عودة المياه فور الانتهاء من إصلاح العطل .