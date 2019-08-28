كشفت شركة "إم جي موتور" والتي تمتد لأكثر من 94 عامًا عن التفاصيل الأولية حول طراز "آر إكس 8‘" الجديد كليا، والتي تعد أول مركبة رياضية متعددة الاستخدامات، والمقرر إطلاقها بأسواق الشرق الأوسط خلال سبتمبر المقبل.

تتميز سيارة "آر إكس 8" الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) ذات الـ7 مقاعد، بقوتها ورحابة مقصورتها، والتي تقدم أطول قاعدة عجلات ضمن فئتها، حيث تعد الطراز الأول من إنتاج "إم جي موتور" ضمن هذ الفئة من المركبات.

وتعتبر السيارة "إم جي آر إكس 8" مركبة دفع رباعي بامتياز مع 6 نقلات سرعة، كما تتميّز المركبة بهيكل ضخم وقوي تم تصميمه لتحمّل أصعب التضاريس والطرق غير المعبّدة، بالإضافة إلى محرك سعة 2.0 لتر تيربو بكفاءة عالية ويولّد 220 حصانا.

تضمّ المقصورة الداخلية مقاعد خلفية قابلة للتعديل ووصف ثالث من المقاعد يعتبر الأكبر في هذه الفئة من المركبات، كما تمّ استخدام مجموعة متنوّعة من المواد الفاخرة في تصنيع السيارة مثل الأسطح الخشبية المحبّبة والزخارف ناعمة الملمس، والتي تدلّ على المستوى والجودة العالية للمقصورة، بالإضافة إلي نظام الترفيه بشاشة قياس 10 بوصة تعمل باللمس، والمقاعد ذات التهوية، وقدرات شحن الأجهزة المحمولة اللاسلكية في جعل مركبة.

يتراوح سعرالسيارة بين 21.850، وحتي 25.700 دولار أمريكي حسب الطراز والمواصفات.