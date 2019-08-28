أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، توفير عدد إضافي من المنح الدراسية المجانية بالجامعات الخاصة، بواقع 22 منحة جزئية و5 منح مجانية.

وأضاف المحافظ، أنه جرى توفير منحتين جزئيتين بكلية العلاج الطبيعي، و10 منح جزئية بكلية الهندسة، و10 منح جزئية بكلية إدارة الأعمال، بجانب توفير منحة مجانية بكلية العلاج الطبيعي ومنحتين مجانيتين بكلية الهندسة ومنحتين مجانيتين أخرتين بكلية إدارة الأعمال.

وأوضح الزملوط أنه يشترط في الطلاب المتقدمين للمنح الحصول على 90% كحد أدنى شعبة علمي علوم، و80% كحد أدنى لكلية الهندسة، و60% كحد أدنى لكليات إدارة الأعمال، ويبدأ تلقي الطلبات غدًا الخميس، بمقار الاتصال السياسي بالمبنى الإداري للديوان العام، أو إدارة المتابعة بمكتب المحافظ أو المراكز التكنولوجية بالمدن.