قال الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة أسوان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ركز على أهم المحاور التي يمكن أن تساهم في عملية التنمية داخل القارة الأفريقية، في كلمته أمام قمة "تيكاد 7"، وتعتبر من أهم المحاور التي ركز عليها الاتحاد الأفريقي في أجندته عام 1963، أو من خلال رؤية مصر لتنمية أفريقيا بإعتبارها ممثلة للاتحاد الأفريقي هذا العام.

وأوضح "عنبر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أبو زيد على قناة "إكسترا نيوز"، أن اليابان أحد الشركاء المهمين لإحداث تنمية داخل القارة الأفريقية، وعند النظر إلي معدل التبادل التجاري وحجم الإستثمارات خلال الـ10 سنوات الأخيرة بين اليابان وأفريقيا يتبين تزايد مستمر، لتوافر التكنولوجيا لدى اليابان.

وأشار "عنبر"، إلي أن هناك حالة من التبادل المستمر بين الطرفين بإعتبار القارة الأفريقية أفضل قارات العالم من ناحية الخصوبة، وإمتلاكها العديد من الكوادر الشابة، على عكس الدول الغربية وتحديدا اليابان، التي تمتلك التكنولوجيا والتدريب والتأهيل فعملية التكامل يمكن أن ينتج من خلالها كوادر بشرية وموارد بشرية قادرة على قيادة التنمية داخل القارة الأفريقية التي ينقصها التدريب والتكنولوجيا.

وأكد أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة أسوان، أن أحد المعوقات الأساسية التي تعيق عملية التنمية داخل القارة الأفريقية هو فرض الحماية التجارية التي من شأنها زيادة الدول الغنية غنا والدول الفقيرة فقرا.