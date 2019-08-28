الأمم المتحدة: "تيكاد" عززت السلام والتنمية في أفريقيا

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنّ مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الأفريقية "تيكاد" ساهم منذ انطلاقه عام 1993 في تعزيز السلام والاستقرار والتنمية بالقارة الأفريقية.

وأضاف جوتيريش خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة السابعة للتيكاد بمدينة يوكاهاما اليابانية اليوم، التي تستمر حتى 30 أغسطس الحالي، أنّ القارة الأفريقية غنية بالفرص والموارد اللازمة للتنمية، مشددا على أنّ "التيكاد" لعبت دورا فعالا في تعزيز النقاش والتفاعل بشأن المشكلات الأفريقية بين دول القارة السمراء.

وأشار جوتيريش إلى أنّ التيكاد دعمت أيضا مبادرات التعليم والصحة والسلام والاستقرار والابتكار بالقارة الأفريقية، موضحا أنّ عددا كبيرا من أبناء القارة الأفريقية استفاد من المبادرات خاصة في مجال التعليم.

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة أنّ إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية رسميا خلال قمة النيجر في يوليو الماضي، والتي تعد الأكبر على المستوى العالمي، يعد خطوة كبيرة إلى الأمام على طريق تعزيز التكامل التجاري والتنمية بأفريقيا.

وأكد جوتيريش أنّ مستقبل القارة الأفريقية يتوقف إلى حد كبير على تعزيز الجهود الرامية لمواجهة التغيرات المناخية التي تؤثر على الأوضاع المعيشية والاقتصادية لدول القارة، مشددا على ضرورة التركيز على قضايا السلام والأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية.

ودعا المسؤول الأممي إلى تعزيز الشراكة مع الدول الأفريقية لتدعيم مبادرات التيكاد، موجّها الشكر للحكومة اليابانية لتوفيرها المساعدات التنموية وتعزيز جهود السلام والاستقرار بأفريقيا، مؤكدا أن الأمم المتحدة حريصة على دعم التعاون مع الاتحاد الأفريقي لتنفيذ أجندة 2063 وأجندة 2030 بشأن التنمية المستدامة، مبديا تطلعه للمشاركة في مناقشات بناءة لتعزيز الأمن والاستقرار بأفريقيا.