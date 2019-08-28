شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، في مراسم التقاط الصور الجماعية التذكارية مع الزعماء ورؤساء المنظمات الدولية المشاركين بـ"مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية في أفريقيا" (تيكاد 7) التي تعقد بمدينة يوكوهاما اليابانية وتستمر حتى 30 أغسطس الجاري.

الرئيس يترأس اجتمعات قمة "التيكاد 7"

وترأس الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي، اجتماعات قمة التيكاد السابعة، التي تستمر حتى يوم 30 أغسطس الجاري بمشاركة زعماء ورؤساء حكومات الدول الأفريقية واليابان.

وحسب وكالة أنباء "الشرق الأوسط"، تضم قائمة المتحدثين بالجلسة الافتتاحية لقمة التيكاد السابعة والتى تنطلق اليوم بمدينة يوكوهاما اليابانية، الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي وأمين عام الأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، كما يتحدث في الجلسة الافتتاحية رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد ومدير برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة أخيم شتينر، والرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي فيليب لوأورو.