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الليلة.. الزمالك يصطدم بمصر للمقاصة

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تعطل قطار الإسكندرية بمحطة الإسماعيلية بعد خروج ألسنة لهب من الجرار

تعطل قطار الإسكندرية بمحطة الإسماعيلية بعد خروج ألسنة لهب من الجرار

"قد تسبب ظاهرة الأمطار الحمضية".. "الأرصاد": مصر ستتأثر بحرائق الأمازون

"قد تسبب ظاهرة الأمطار الحمضية".. "الأرصاد": مصر ستتأثر بحرائق الأمازون

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وصول 386 من حجاج الجمعيات الأهلية بمحافظة قنا إلى مطار الأقصر

ضبط 24 عنصرا إجراميا بحوزتهم مخدرات وسلاح في حملة بالقليوبية

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رئيس "الإحصاء": أتوقع تراجع معدلات الفقر إلى 25% بعد اكتمال إجراءات الإصلاح الاقتصادي

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