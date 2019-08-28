قال السفير سامح شكري وزير الخارجية، مصر اضطلعت بمسؤوليتها بحكم رئاستها للاتحاد الأفريقي بالتعاون مع اليابان للتحضير لـ"تيكاد" السابع.

وأضاف خلال حوار خاص بثته "إكسترا نيوز" على هامش قمة "تيكاد السابعة"، أن التحضير لـ"تيكاد" بدأ منذ عام بداية من الاجتماع الوزاري والاجتماعات على مستوى المندوبين الدائمين في أديس أبابا والتواصل في الإطار الثنائي بين مصر واليابان، وتناول كل الجوانب سواء تنظيمية أو الموضوعية المرتبطية بهذا المؤتمر.

ولفت إلى أن هناك جلسات متتالية عقدت في أديس أبابا بين المندوبين الدائمية في الاتحاد الإفريقي وممثل اليابان، وعقد اجتماعات في اليابان وتم خلالها التفاوض حول الوثائق التي تصدر عن المؤتمر؛ موضحا أن من ضمن هذه الوثائق إعلان "يوكوهاما" وبرنامجه التنفيذي وخطة التنفيذ للإعلان، وتم اعتماد هذا من خلال اجتماع وزراء الخارجية لدول الاتحاد في وجود الرئاسة المشتركة اليابانية المصرية للاجتماع.

واستطرد أن إعلان يوكوهاما هو وثيقة شاملة تركيزها الأول على الاحتياجات التنموية للقارة الأفريقية والدور الذي تستطيع أن تلعبة اليابان في دعم الجهود التنموية، وفقا للأولويات الإفريقية وخطة إفريقيا 2030 و2063؛ وتستعرض أيضا شق من التحديات السياسية التي تواجه القارة الإفريقية وقضايا أخرى تهم الجانبين الإفريقي والياباني سواء كان في القضايا السياسية والتنموية والمرتبطة بالمجال الإنساني وهي وثيقة شاملة من المنظور السياسي والاقتصادي.