استقبل المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية صباح اليوم بمقر رئاسة النيابة الإدارية، الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم، الذي حرص على نقل تهنئه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم له بتوليه منصبه رئيساً لهيئة النيابة الإدارية مثمناً دورها بالغ الأهمية في مكافحة الفساد المالي والإداري داخل الجهاز الإداري للدولة وإعلاء سيادة القانون.

وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، إن الدكتور محمد عمر أهدى نيابة عن وزير التربية والتعليم درع وزارة التربية والتعليم، صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية للمستشار عصام المنشاوي.

من جانبه أكد المستشار عصام المنشاوي، على تقديره البالغ للجهود الكبيرة التي بذلتها وتبذلها وزارة التربية والتعليم لعمل التطوير الشامل لمنظومة التعليم المصرية لتواكب طرق التعليم الحديثة التي تعنى بانشاء وتكوين أجيال من المفكرين والمبدعين ليفيدوا أنفسهم وأوطانهم، والتي تعد الركيزة الأساسية التي يقاس بها تقدم الأمم وعلو شأنها.