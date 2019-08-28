ضبط مسجلين خطر والبحث عن هارب لارتكابهما واقعة قتل شاب بالمحلة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم من ضبط "خربوش" و"الفؤش" المسجلين خطر لارتكابهما واقعة قتل شاب بطلق ناري بشوارع المحلة الكبرى، وذلك في إطار خطة مديرية الأمن لمواجهة الخارجين على القانون، وردع المخالفين على مستوى المحافظة.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من العميد أسامة صالح مأمور قسم شرطة ثانِ المحلة، يفيد بمصرع "م. ر"، 22 عاما، نتيجة إصابته بطلقة نافذة في الرقبة، في مشاجرة مع "م. ع"، 25 عاما، عاطل، بسبب خلافات مالية سابقة بينهما.

أوصى مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائي قاده اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، والعقيد عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية لتحديد هوية الجناة.

وأفادت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد أحمد عبد الشافي رئيس مباحث قسم شرطة ثانِ المحلة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية، أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "محمد.ع .ع .ال"، وشهرته "خربوش"، مصاب بجروح سطحية وكدمات، و"أمير. م. ح. ا"، وشهرته "الفؤش"، وتم ضبط المتهمين، وجار البحث عن متهم هارب.

ونقل المتهم المصاب إلى مستشفى الجامعة، لتلقى العلاج اللازم تحت الحراسة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.