قال سامح شكري وزير الخارجية، إن هناك عددا من الاعتبارات السياسية لقمة "تيكاد" السابعة المنعقدة باليابان.

وأضاف خلال حوار خاص بثته "إكسترا نيوز" على هامش قمة "تيكاد السابعة"، أن التحديات السياسية التي تواجه وتؤثر على جهود التنمية، مثل الإرهاب ومقاومته التي تعني بها الدول الإفريقية واليابان لأنها ظاهرة عالمية تستدعي تضافر المجتمع الدولي لمواجهتها.

وتابع: هناك قضايا أخرى مثل "الهدف الإفريقي لإسكات البنادق" في 2020، وأيضا حل القضايا والنزاعات القائمة في القارة الإفريقية وضرورة حلها، وقضية الهجرة غير الشرعية والدور الذي قد تلعبه اليابان من خلال دفع جهود التنمية، وبالتالي توفير فرص العمل التي تحصن الشباب الإفريقي من مخاطر الهجرة غير الشرعية.

واستطرد بأن المبدأ العام سواء لدى اليابان أو الدول الإفرقية يرى ضرورة إصلاح مجلس الأمن والأمم المتحدة، موضحا أن إفريقيا تعرف أن اليابان لها تطلع أن تصبح دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن وهناك أيضا من جانب الدول الإفريقية توافق يحدد سياسة الدول الإفريقية مجتمعة في قضية إصلاح مجلس الأمن والأمم المتحدة، موضحا أن التنسيق قائم مع اليابان وغيرها من الأطراف الدولية.

وتابع أن الدول الإفريقية لها موقف موحد لإصلاح الظلم التاريخي الذي وقع على كاهلها، مشيرا إلى أن دول القارة تمثل ربع أعضاء الأمم المتحدة وبالتأكيد تمثيلها في مجلس الأمن باعتباره الجهاز الرئيسي في اتخاذ القرارات، لا يناسب هذا العدد وفقا لقواعد الديمقراطية التي دائما ما يروج لها، وتطرح فيما يتعلق بالأوضاع الداخلية ولكن أيضا يجب أن تطرح نفس القواعد عندما ننظر للعلاقات متعددة الأطراف.