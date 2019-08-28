"رودينا مش مصابة بأورام".. قصة طفلة تعاطف معها رواد التواصل الاجتماعي

تابع الدكتور هاني الناظر، أستاذ الجلدية، الحالة الصحية للطفلة "رودينا" التي تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قصة مرضها واستغاثة والديها، مؤكدا أنها غير مصابة بمرض السرطان، وفقا لنتائج فحوصات أساتذة معهد الأورام.

وعاشت أسرة "مبروك" حالة من الحسرة والأسى خلال الأسابيع الماضية، حيث أصيبت رضيعتهم الصغيرة بعد ولادتها بمرض غريب بجسدها، ولم يتعرف الأطباء عليه في البداية، ومع نشر قصتها على "السوشيال ميديا" تواصلت وزارة الصحة والتأمين الصحي مع الأسرة لمتابعتها وإجراء الفحوصات الطبية للطفلة.

وروى علي مبروك، 35 عاما، صنايعي، مقيم بالوراق لـ"الوطن" قصة ابنته "رودينا" البالغة من العمر 6 أشهر، قائلا: "منذ ولادتة طفلتي نقلناها للحضانة ومكثت بها نحو 8 ساعات، ولكننا فوجئنا بعد ذلك بظهور حبوب في وجهها، وبعد خروجها من الحضانة بدأت تنتشر في جسدها"، مستكملا: "قال لنا الأطباء البنت بتعاني من نقص في المناعة ولديها خلايا نشطة في الجسم، وذلك بعد دخولها مستشفى القصر العيني، وجرى طلب إجراء تحاليل طبية.

وأضاف أن رضيعته عاشت في معاناة كبيرة، ونقلنها لمعهد الأورام لإجراء التحاليل، متابعا: "أكد لنا الدكتور هاني الناظر أن الإصابة مجرد مرض جلدي، وستتحسن حالاتها بالعلاج".

من جانبه، قال الدكتور أسامة فودة، مدير التأمين الصحي بالجيزة، لـ"الوطن" إنه يتوجب على والد الطفلة استخراج كارنيه تأمين صحي بموجب شهادة الميلاد لتحويله لأي مستشفى حسب تشخيص حالتها.