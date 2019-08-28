مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة "تيكاد 7" التي تنعقد في اليابان تُعد جزءًا من الدبلوماسية المصرية النشطة على المستوى الخارجي، حيث إن القارة الإفريقية أصبح لها مطالب وطموحات مختلفة خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، حسبما أكد الدكتور محمد فايز فرحات، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، خلال حواره في برنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة "صدى البلد".

وأوضح فرحات، أن قمة "تيكاد 7" لها أهمية اقتصادية وسياسية كبيرة بالنسبة لمصر والقارة الإفريقية، في ظل طموحات البلدان الإفريقية لتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن مصر تحتاج للترويج للاستثمار والترويج الاقتصادي ومصر مطالبة بالتحدث عن مطالب الدول النامية، مؤكدًا أن إشادات المؤسسات والدول الأجنبية بخريطة الإصلاح الاقتصادي تدل على عبقرية الدبلوماسية المصرية في إدارة المرحلة.

وأوضح الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن مجموعة "تيكاد 7" لديها انقسامات عميقة وتحديدًا بين الولايات المتحدة وباقي الأعضاء خاصة في ملف إيران والمعاملات مع الصين، كما أن هناك منافسة بين الصين واليابان على القارة الإفريقية وخلق شراكة مع بلدانها، فاليابان تنظر لإفريقيا على أنها كتلة تصويتة في الأمم المتحدة والصين تنظر لإفريقيا على أنها سوق اقتصادي كبير.

وأشار إلى أن معظم الدول التي تتعامل مع القارة الإفريقية تنظر إليها على أنها مصدر للموارد الاقتصادية.