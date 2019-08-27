كشف السفير أيمن كامل، سفير مصر لدى اليابان، أهمية حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي القمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الأفريقية "تيكاد 7"، التي تعقد غدًا تحت شعار "دفع التنمية الأفريقية من خلال الشعوب والتكنولوجيا والابتكار"، وذلك خلال تقرير عرضه برنامج "كل يوم"، الذي يُعرض على شاشة "ON E"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والإعلامية خلود زهران.

وقال كامل، إن مؤتمر التيكاد سيشهد زخمًا كبيرًا من الحضور والتواجد الإفريقي، ومصر ستكون رئيس مشارك في المؤتمر بصفتها رئيس الاتحاد الإفريقي، كما يسعى المؤتمر للوصول إلى أفضل الحلول لأزمات القارة السمراء، مؤكدًا في الوقت ذاته أن اليابان هي أول دولة أطلقت محفلًا للتعاون مع إفريقيا.

وأوضح سفير مصر لدى اليابان، أن مشاركة الرئيس السيسي في القمم الدولية عامة وقمة تيكاد خاصة يهدف لنقل صوت إفريقيا، والتعبير عن طموحات وتطلعات أبناء القارة خلال محادثاته مع زعماء الدول الكبرى، موضحًا أن القطاع الخاص لأول مرة سيشارك في هذه القمة، وهذا أمر هام للغاية في ظل دعم مصر للقطاع الخاص.

وأشار إلى أن المؤتمر سيتطرق للرعاية الصحية المتكاملة في إفريقيا، حيث ستعرض مصر تجربتها في منظومة التأمين الصحي الشامل ونقلها للدول الإفريقية، مؤكدا أن اليابان تدعم هذا الاتجاه بقوة، موضحًا أن العلاقات الثنائية بين اليابان ومصر، تشهد زخمًا كبيرًا في كافة المجالات سواء الاقتصادية أو السياسية.

وتابع: "التبادل التجاري بين مصر واليابان ارتفع في 2019 بنسبة 30%، والعلاقات الثنائية بين البلدين على قدر كبير من التعاون، خاصة أن مصر هي أول دولة تنقل التجربة اليابانية في مجال التعليم".