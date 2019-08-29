أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم للتعليم الفني، اهتمام الدولة بالتعليم الفني والتطبيقي، مستشهدا بالمبادرة الخاصة بإنشاء مجموعة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" أن مجمع السلام التكنولوجي التابع لوزارة الإنتاج الحربي يقدم تجربة رائدة كجزء من مجمع تكنولوجي يحتوي على معامل متميزة ومناهج مطورة على غرار مؤسسة بيرسون بانجلترا.

وأوضح نائب وزير التعليم للتعليم الفني أن الدراسة في المجمع باللغة الإنجليزية وتسمح للطالب باستكمال تعليمه الجامعي، مشيرا إلى أن الدراسة في المجمعات ومدارس التكنولوجيا التطبيقية على اكتساب المهارات الفنية لتخريج الفني المؤهل للمصانع، لتلبية احتياجات المستثمرين.

وأشار مجاهد إلى أن معامل مدارس التكنولوجيا التطبيقية العشرة على مستوى عال، مضيفا أنه سيتم إضافة مجال صناعة الذهب والألماس، معتبرًا أنه مجال فريد من نوعه لمدارس التكنولوجيا.

ولفت إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية ستكون مراكز تميز لمدارس وزارة التربية والتعليم.