يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس 29 أغسطس 2019، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وبعض مناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 26 36

شبين الكوم 25 36

طنطا 25 35

دمنهور 24 35

الإسكندرية 26 32

بلطيم 25 32

مطروح 24 32

السلوم 23 31

سيوة 25 39

بورسعيد 25 32

دمياط 24 31

الزقازيق 25 37

الاسماعيلية 24 37

السويس 25 36

العريش 23 33

رفح 23 33

رأس سدر 26 35

نخل 20 35

نويبع 29 35

طابا 25 33

كاترين 20 33

الطور 28 35

شرم الشيخ 30 38

الغردقة 29 38

مرسى علم 30 37

الفيوم 26 37

بني سويف 24 37

المنيا 24 38

أسيوط 25 39

سوهاج 25 39

قنا 26 40

الأقصر 27 40

أسوان 28 41

أبوسمبل 28 41

الوادي الجديد 25 42

شلاتين 29 37

أبو رماد 29 36

حلايب 30 34

رأس حدربة 29 34

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية

مكة المكرمة 27 40

المدينة 28 45

القدس 20 30

الرياض 26 44

المنامة 33 40

أبو ظبي 31 44

الكويت 31 45

دمشق 19 39

بيروت 28 31

عمان 19 33

غزة 23 31

بغداد 29 47

مسقط 28 34

صنعاء 15 29

الخرطوم 27 38

طرابلس 24 32

تونس 23 30

الجزائر 22 27

الرباط 19 29

نواكشوط 25 29