يحدث اليوم.. شباب اليد يواجه أنجولا في الختام ومصرية تخوض نهائي التنس

تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم الخميس 29 أغسطس، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

السيسي يجري محادثات مهمة مع عدد من الزعماء الأفارقة

يجري الرئيس عبدالفتاح السيسي محادثات مهمة مع عدد من الزعماء الأفارقة المشاركين في مؤتمر (طوكيو) الدولي السابع للتنمية الإفريقية (تيكاد 7) المنعقد بمدينة (يوكوهاما) اليابانية.

كما يستقبل السيسي، وزير التجارة الياباني هيروشيج سيكو لبحث المشروعات المحورية المشتركة والمشروعات التنموية والفرص الاستثمارية بمصر وخاصة في مجالات النقل والمواصلات، والطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية والمدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك المشروعات الخاصة بتطوير منظومة التعليم في مصر.

فتح باب تقديم التظلمات

تفتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، باب تقديم التظلمات للطلاب المتضررين من نتيجة الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 /2019 ولمدة أسبوعين.

مصر للطيران تسير 17 رحلة من مطاري جدة والمدينة المنورة

تسير شركة مصر للطيران 17 رحلة من مطاري جدة والمدينة المنورة إلى الصالة الموسمية بمطار القاهرة لنقل 3 آلاف و300 حاج في إطار الجسر الجوي لعودة الحجاج المصريين بعد أداء مناسك الحج.

القومي للمسرح المصري يقدم 12 عرضا مسرحيا

يقدم المهرجان القومي للمسرح المصري في ختام فعاليات دورته (12) دورة الفنان الراحل كرم مطاوع، 12 عرضا مسرحيا على مسارح القاهرة.

رئيس جامعة سوهاج يفتتح المعرض الأول للزراعة المستدامة

يفتتح الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج المعرض الأول للزراعة المستدامة والتصنيع الزراعي "أجري تك" الذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع وزارتي الزراعة والبيئة ومشروع طحياة" التابع للمكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية طيونيدو" ويستمر لمدة 3 أيام بمقر الجامعة القديم.

ميركل تستقبل محمود عباس لبحث الوضع في فلسطين

تستقبل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لبحث الوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية، وسبل التركيز على عملية السلام في الشرق الأوسط والقضايا الإقليمية فضلا عن العلاقات الثنائية.

منتخب شباب اليد يلتقي أنجولا في نهائي دورة الألعاب الأفريقية

يلتقي منتخب مصر للشباب نظيره الأنجولي في نهائي منافسات كرة اليد بدورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا بالمغرب.

اللاعبة ميار أشرف تواجه لاعبة جنوب أفريقيا في نهائي التنس

تواجه اللاعبة المصرية ميار شريف أحمد، لاعبة جنوب أفريقيا شانيل سيمونس في نهائي فردي التنس الأرضي للسيدات بدورة الألعاب الإفريقية بالمغرب.