صاحب فضية دورة الألعاب الأفريقية لـ"الوطن": وصلت نهائيين في سنة

عرف طريقه إلى ميدان المبارزة قبل 8 سنوات عن طريق المصادفة التي قادته فيما بعد أن يتكون أحد الأبطال المصرين الذين نجحوا في تحقيق ميداليات في البطولة الأفريقية يرفعون بها اسم بلدهم عاليا.

وبحصد مدحت معتز، البطل المصري البالغ من العمر 18 عاما، الميدالية الفضية بدورة الألعاب الافريقية ومشاركته في المباراة النهائية، يصبح أول مصري في تاريخ رياضة سلاح السيف يلعب نهائي أفريقيا للناشئين والكبار في العام ذاته.

"الوطن" حاورت مدحت الذي مارس رياضة السلاح 8 سنوات، نجح خلالها في حصد ما يقرب من 7 ميداليات، جعلته يطمح للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020. وإلى نص الحوار..

* كيف كان مشوارك لمنصة التتويج للميدالية الفضية في البطولة الأفريقية؟

- كان مشوار البطولة صعب جدا، فواجهت خلال المباريات المصنف رقم 5 على أفريقيا في الدور ربع النهائي، كما أنه أكبر سنا بـ13 عاما، وفي قبل النهائي واجهت اللاعب التونسي المصنف 3 على أفريقيا. وفي المباراة النهائية واجهت فارس فرجاني المصنف الأول على أفريقيا والـ10 على العالم، ولعبت أمامه مباراة قوية، كل ذلك وأنا ما زلت ألعب في منتخب الناشئين.

* وكيف كانت استعداداتك للبطولة الأفريقية؟

- الاستعداد الجيد للبطولة يتطلب أقصى درجات التركيز وهذا ما كنت أفعله، فكنت أحافظ على تركيز طول فترة المعسكر المفتوح وخلال البطولة، وأبعد عن أي شيء يمكنه تشتيت تركيزي.

* كم عدد البطولات التي حصلت عليها؟

- حصلت على 7 ميداليات، فحصدت الميدالية الفضية في البطولة العربية، ومرتين الميدالية البرونزية في بطولة البحر المتوسط للناشئين، و3 مرات بطل أفريقيا، وحصلت على لقب بطل أفريقيا للناشئين ٢٠١٩ كأول مصري في تاريخ سلاح السيف يلعب نهائي أفريقيا للناشئين والتي اقيمت في الجزائر فبراير الماضي والكبار بدورة الألعاب الإفريقية في نفس العام.

* كيف كانت بدايتك مع اللعبة؟

- كانت بدايتي مع هذه اللعبة بالمصادفة، فلم أكن أمارس أي رياضة، وكان هناك إعلان لطلب لاعبين جدد لها فتقدمت وتم قبولي، بدأت فيها كهاوِ في عام 2011، إلا أنني بدأت التركيز في هذه اللعبة بداية من عام 2014.

مدحت عن دعم والديه: لولاهم ما كنت هنا

* من الداعم الأكبر لك؟

- أسرتي هي الداعم الأولي لي، يدعمونني بكل شيء في كافة النواحي، وهم في الأساس سبب حبي لممارسة هذه الرياضة والاستمرار فيها، "فلولاهم ما كنت هنا".

* ما هو مجال دراستك؟ وكيف تنظم وقتك بين الدراسة والجامعة؟

- أنا أدرس في الجامعة الألمانية بالقاهرة، تخصص إدارة أعمال، ولم تؤثر ممارستي للرياضة على المستوى الدراسي، فكنت دائما أعمل على تنظيم وقتي بين الاثنين، والحمد لله دائما أنجح بتفوق في دراستي.

* ما طموحاتك وتطلعاتك مع رياضة السلاح في المستقبل؟

- أطمح أن أكون في الموسم القادم ضمن أفضل 3 ناشئين على العالم، كما أحلم بالمشاركة في أولمبياد طوكيو للكبار في 2020.