أختفت طالبة من منزل أسرتها ببني سويف، بعد مغادرتها له بشكل مفاجئ وعدم عودتها، إعتراضا على إجبارها على فسخ خطوبتها.

تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور قسم شرطة بني سويف، بتلقيه بلاغا من " ه. س. ج" مقيمة دائرة القسم، 39 عام، ربة منزل، يفيد بتغيب ابنتها عن المنزل وتدعى " ه. أ. ح" 18 عام، طالبة ومقيمة معها ذات العنوان.

وأدلت والدة الطالبة بأوصافها وباستكمال الفحص وسؤالها، أقرت بحدوث مشادة كلامية بينها وبين نجلتها، لإعتراض الأخيرة على فسخ خطوبتها من أحد الأشخاص، قامت على أثرها بترك المنزل ولم تعد اليه، ولم تتهم أحد، ونفت وجود شبهة جنائية.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة والنشر عن الغائبة بأوصافها، وتحرر المحضر رقم 4056 إداري قسم شرطة بنى سويف.