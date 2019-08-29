قال رمضان قرني خبير الشئون الإفريقية بالهيئة العامة للاستعلامات، إن القارة الإفريقية بات لديها حاليا العديد من الشراكات، التي قد تصل إلى 10 شراكات عالمية مع العديد من القوي الدولية والإقليمية، مثل اليابان والصين والهند وتركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبرازيل وكوريا الجنوبية والجامعة العربية.

وأوضح، قرني خلال لقائه في برنامج "8 الصبح"، على قناة "Dmc"، أن هذه الشراكات تؤشر إلى أن القارة الإفريقية أصبحت تتمتع بجاذبية سياسية وإقتصادية لدي التكتلات والقوي الدولية، وأصبحت القارة الإفريقية الآن في موضع الشريك الدولي والإقليمي، بدلًا من أن تكون المفعول به.

وأضاف قرني، أن ما يميز الشراكة بين القارة الإفريقية والطرف الياباني، أنه استلهم بشكل كبير الاحتياجات التنموية الإفريقية، واليابان تصنف حاليا بأنها الدولة الثانية في العالم في المانحين والأولى في العالم للمانحين في إفريقيا.

وأشار قرني، أن ما يميز الطرف الياباني أيضًا هو إدخال مشروعات التحول الاقتصادي والتكيف الهيكلي مع القارة الإفريقية مع شرط يناسب القارة الإفريقية وهو غياب المشروطية السياسية، التي تعد أحد إشكاليات القارة الإفريقية مع القوى الدولية والمانحين الدولييين مثل البنك الدولي وصندوق النقل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

واستكمل قرني، أن المشروطية السياسية هي تقديم مساعدات اقتصادية ومنح وشروط تتعلق بالتعددية الحزبية والتدخلات في المسائل الليبرالية، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد على الميراث الثقافي والحضاري لدى أفريقيا واليابان، وأن العلاقات تبنى بينهما على موروث ثقافي وحضاري مشترك، ما دفعت التيكاد، التي انطلقت عام 1993 حتى الآن بالاحتفال بمرور مائة عام على العلاقات الإفريقية اليابانية منذ تدشين علاقات دبلوماسية بين اليابان ومصر.