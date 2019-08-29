نعى الاتحاد العام للصحفيين العرب، الشاعر والأديب العراقي إبراهيم الخياط أمين عام اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين وعضو نقابة الصحفيين العراقيين، الذي قضى إثر حادث أليم.

وذكر الاتحاد في بيان عنه اليوم: "عمل إبراهيم الخياط ضمن صفوف اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين بكل إخلاص، ما أكسبه ثقتهم ونال شعبية كبيرة بينهم، فانتخبوه أمينا عاما للاتحاد دون منافس".

وأضاف الاتحاد: "ترك خبر وفاته وقعا مؤلما على الوسط الأدبي في العراق والعالم العربي، لما عرف عنه من تواضع وإصرار على العمل من أجل خدمة زملاءه الأدباء والكتاب العراقيين في جميع المحافل الأدبية، ندعو الله أن يتغمد الفقيد بوافر رحمته وينزله فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان".