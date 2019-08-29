تفقد فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مشروع إعادة بناء 4 مدارس مدمرة بمحافظة لحج اليمنية، والتي يجرى العمل على استكمال إعادة بنائها بتمويل من المركز وتنفيذ المنظمة الدولية للهجرة.

واطلع فريق المركز على الدورات التدريبية التي يجرى تنفيذها ضمن المشروع والتي تهدف لبناء قدرات الطاقم التعليمي وأولياء الأمور الأعضاء في مجلس الآباء.

ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية اليوم، 47 خيمة و188 بطانيةً للنازحين في مخيم الجشة بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة باليمن، يستفيد منها 329 فرداً، وذلك في إطار توزيع المركز مساعدات إيوائية للنازحين في المخيمات.