دوّن نحو 300 إعلامي من ضيوف وزارة الإعلام السعودية في حج هذا العام 1440هـ، عبر جدارية "شكرا الملك سلمان"، عبارات مؤثرة بأقلامهم، أعربوا فيها عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بحسب التغريدة التي نشرتها الصفحة الرسمية لوزارة الإعلام السعودية عبر الحساب الرسمي للوزارة على "تويتر".

وذكرت مواقع إخبارية سعودية أنّ ذلك جاء خلال حفل وزارة الإعلام الختامي لموسم حج هذا العام الذي أقيم أمس في فندق الريتزكارلتون بجدة.

تضمنت الجدارية عبارات مؤثرة ومشاعر صادقة من ضيوف وزارة الإعلام من الإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام العربية والإسلامية والعالمية، استخدم بعضهم لغاتهم الأم في التعبير عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين على كل ما شاهدوه ولمسوه من تسهيلات وخدمات قدمتها المملكة لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام، تحت إشراف ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.