أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على حتمية تفعيل دور المرأة المصرية كشريك أساسي في توعية المواطنين بمفهوم تطبيق المنظومة الجديدة لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل للمواطنين.

جاء ذلك على هامش زيارة وزيرة الصحة والسكان يرافقها اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير ورفع كفاءة مستشفى الإسماعيلية العام استعدادا لبدء تنفيذ وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل للمواطنين بالإسماعيلية.

تابعت الوزيرة ما يجرى تنفيذه من أعمال التطوير الشامل ورفع الكفاءة للمستشفى العام كاملا، والتي يبلغ إجمالي تكلفتها المالية 362 مليون جنيها وتشمل أعمال التطوير التي يتم تنفيذها بالمستشفى تطوير ورفع كفاءة جميع غرف العمليات والعناية المركزة ومختلف العيادات والأقسام وذلك لتطبيق منظومة وبرنامج التأمين الصحي الشامل.

أعلن المحافظ أن المستشفى العام تضم 283 سرير، و218 سرير إقامة مرضى، و17 سرير عناية مركزة، و26 سرير مبسترين بإجمالي 26 حضانة للأطفال منهم 2 حضانة عزل، و10 أسرة عناية أطفال، و28 سرير عناية متوسطة، إضافة إلى 100 كرسي خاص بالغسيل الكلوي، و26 سرير إفاقة، و5 أسرة لحديثي الولادة.

وأوضح عثمان إنه من المنتظر الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من التطوير الشامل مع بداية شهر سبتمبر المقبل.

ووجهت وزيرة الصحة بمضاعفة حجم الأعمال والإسراع في انهائها وفقا للبرنامج الزمنى المحدد لها.

وعقب انتهاء جولة الوزيرة بالمستشفى العام، جرى عقد لقاء موسع مع القيادات النسائية وجمع كبير من سيدات الاسماعيلية بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة.

وخلال المؤتمر استعرضت "زايد" تقريرا حول برنامج التأمين الصحي الشامل، والذي يبدأ تطبيقه بمحافظة الإسماعيلية قريبا، وذلك في مستشفى الاسماعيلية العام، ومستشفى أبو خليفة الذي يعد أول مستشفى في مصر متخصص في الطوارئ وعلاج الإصابات الناتجة عن حوادث الطرق فضلا عن الوحدات الصحية التي يجرى تطويرها بالمحافظة.

كما أكدت الوزيرة على أنه سوف يجرى تطبيق نظام جديد ولأول مرة في مصر وهو نظام "طبيب الأسرة " كمفهوم جديد في تطبيق الرعاية الصحية للمواطنين.