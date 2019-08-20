كشف مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن المجلس قرر زيادة 50 طالباً فوق الأعداد المقررة لكل كلية طب بشرى بجامعة خاصة، موضحاً أن الزيادة ستكون وفقاً للتجهيزات والإمكانيات المتاحة لكل كلية وفقاً لما تحدده اللجنة المكلفة بمراجعة ملفات الكليات للسماح لها بالزيادة من عدمه.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قرار الزيادة شمل زيادة أعداد الطلاب فى كليات الطب والتمريض والعلاج الطبيعى والحاسبات والمعلومات، وذلك لتلبية احتياجات سوق العمل المصرية والإقليمية والدولية، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية متخصصة لتقييم الإمكانيات المادية والبشرية، لتحديد أعداد الطلاب المقبولين فى كل جامعة طبقاً لإمكانياتها.

"عطا": 120 ألف طالب يسجلون فى تنسيق الشهادات الفنية دون شكاوى

وأعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد المتقدمين لتنسيق الشهادات الفنية للقبول بالجامعات والمعاهد العالية والمتوسطة بلغ حتى الآن 120 ألف طالب وطالبة للعام الجامعى 2019-2020.

وأكد رئيس قطاع التعليم، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى دون أى شكاوى، موجهاً الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفاً إمكانية إدخال أو تعديل الرغبات حتى الساعة السابعة من مساء يوم السبت الموافق 31 أغسطس الحالى.

وبشأن تسجيل تحويلات تقليل الاغتراب، انتهى أمس، طلاب المرحلتين الأولى والثانية من التسجيل للتحويل لتقليل الاغتراب، وكشف رئيس قطاع التعليم أن 87 ألف طالب وطالبة سجلوا عبر الموقع الإلكترونى للتنسيق من طلاب المرحلتين الأولى والثانية.

"ألسن عين شمس" تعلن شروط التشعيب الداخلى للعام الدراسى الجديد

وكشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالى، أن الاثنين المقبل أقصى موعد لإعلان نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب، وذلك بعد الانتهاء من عمليات فرز وترتيب طلبات تقليل الاغتراب التى تقدم بها الطلاب وقبولها حسب النسبة المقررة من قبل المجلس الأعلى للجامعات وهى 10% من نسبة المقبولين بالكليات من طلبة الثانوية العامة، لافتاً إلى أن تنسيق المرحلة الثالثة سينطلق عقب إعلان نتيجة تقليل اغتراب بحد أقصى 48 ساعة. وأعلنت الدكتورة سلوى رشاد، القائم بأعمال عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، عن شروط التشعيب بالكلية للعام الدراسى 2019-2020.

وأكدت فى بيان للكلية، ضرورة توزيع الطلاب على الأقسام المختلفة بما يتوافق مع قدرات الأقسام الاستيعابية ومراعاة شروط الجودة وتطبيقها بعناية، بما يعود بالنفع على العملية التعليمية للطلاب، موضحة أنه تم استحداث الاعتماد على درجات اللغة العربية فى شروط القبول بالأقسام، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لعدد من الأقسام وفق أعداد الطلاب التى أقرها مكتب التنسيق العام الجديد.

وأشارت إلى أن قسم اللغة الإنجليزية يقبل الطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات فى اللغة الأجنبية الأولى الإنجليزية، موضحة أنه فى حالة تساوى الدرجات تكون المفاضلة للمجموع الأعلى من مجموع الدرجات الكلى ودرجة اللغة العربية، وفقاً للأعداد التى يقرر القسم قبولها.

وأوضحت أن قسم اللغة الفرنسية يقبل الطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات فى اللغة الأجنبية الأولى (الفرنسية)، واللغة الأجنبية الثانية لمدارس اللغات (الفرنسية) وفقاً للأعداد التى يقرها القسم.

وعبَّر يزيد طارق، الطالب فى كلية العلاج الطبيعى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والفائز بالمركز الأول فى الاختبار المعرفى الموحد لكليات العلاج الطبيعى على مستوى الجمهورية، عن سعادته بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسى له، خلال احتفالية عيد العلم، بسبب نجاحه وتفوقه فى الاختبارات المعرفية الإلكترونية الموحدة التى أُجريت لخريجى كليات القطاع الطبى مؤخراً.

وأكد «طارق» لـ«الوطن»، أن التكريم جاء ليكون دافعاً ومحفزاً له لاستكمال مسيرته التعليمية، لخدمة المجتمع المصرى فى تخصصه، منوهاً بأن تحفيز الرئيس والقيادة السياسية وتكريم العلماء والمتفوقين، دائماً ما يعطى دافعاً قوياً للأجيال اللاحقة لاستكمال مسيرات السابقين، وتحقيق أعلى الأهداف العلمية التى تصب فى النهاية لصالح وخدمة الوطن.

وقال الدكتور صلاح صوان، عميد كلية طب العلاج الطبيعى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، كرَّم يزيد طارق، خلال احتفالية عيد العلم، بحضور الدكتور محمد العزازى رئيس الجامعة، والدكتور مختار الظواهرى، والدكتور محمد مصطفى نائبَى رئيس الجامعة فى مركز المنارة للمؤتمرات.

وأوضح «صوان» أن كلية العلاج الطبيعى أجرت اختبارين لتدريب الطلاب قبل اختبار وزارة التعليم العالى، لتأهيلهم وتدريبهم، وكسر رهبة الاختبار الجديد.

وأشاد بفكرة الاختبار الموحد، وضرورة اجتياز الطالب له للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، لافتاً إلى أن فكرة الامتحان تطبق فى أمريكا وإنجلترا وكذلك السعودية والإمارات.

وأوضح أن فلسفة إجراء الاختبار تشبه امتحان الثانوية العامة الذى يقيس مستويات كل الطلاب الذين تلقوا وحصَّلوا المادة التعليمية بطرق تدريسية مختلفة، وفى أماكن متعددة على مستوى الجمهورية، مما يوضح التباين بين مستوياتهم فى الجامعات المختلفة.