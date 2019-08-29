تمكنت قوات الحماية المدنية بأسيوط، مساء اليوم، من السيطرة على حريق اندلع قبل قليل في سيارة ملاكي نتيجة ماس كهربائي أثناء سيرها أعلى كوبري فيصل بمدينة أسيوط دون وقوع أصابات.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، يفيد وصول بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حريق بأحد السيارات أعلى كوبري فيصل دائرة القسم وبانتقال قوات الحماية المدنية والأطفاء للموقع، تبين نشوب حريق بسيارة ملاكي نتيجة ماس كهربائي بالسيارة وتم السيطرة على الحريق، وتحرير المحضر اللازم، وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة .