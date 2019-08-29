مسؤول أممي: مدن سورية دمرت بالكامل بمناطق خفض التصعيد

قال وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثية، مارك لوكوك، اليوم، إن مدنا دمرت بالكامل في مناطق خفض التصعيد في إدلب، مضيفا خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في إدلب، إنه لا سبب أو ذريعة لتدمير المناطق المدنية كما تشهد إدلب السورية، مؤكدا أن الأمم المتحدة ستقدم المساعدات الإنسانية لمن يقرر البقاء في مخيم الركبان، لافتا إلى أن كثيرين غادروا المخيم بسبب فقدان الأمل من تحسن ظروف الحياة، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.

وكان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسن، قال في وقت سابق، اليوم، إن الإجراءات التي تتعلق بمسائل السجناء والأسرى والمفقودين السوريين، من المفترض أن تواكب تشكيل اللجنة الدستورية، مضيفا خلال تقديمه تقريرًا حول الوضع الإنساني في سوريا لمجلس الأمن، وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية "إن هناك عقبات تواجه ملايين اللاجئين السوريين الراغبين بالعودة إلى بلادهم"، لافتًا إلى أنه سيزور العاصمة السورية دمشق في المستقبل القريب، لاستكمال المفاوضات حول تشكيل اللجنة الدستورية.

جدير بالذكر، أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، قال أمس الأربعاء إنه يضع اللمسات الأخيرة في عملية تشكيل لجنة مناقشة الدستور السوري، تماشيا مع القرار الدولي رقم 2254.