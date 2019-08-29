حصلت "الوطن" على التفاصيل الكاملة في واقعة التحقيق مع مدير شبكات الصرف الصحي بالجيزة، المنسوب إليه تهمة الإهمال الجسيم الذي تسبب في مصرع الطفل ياسين عماد (6 سنوات) إثر سقوطه في بالوعة صرف صحي "بدون غطاء" أمام نادى الطالبية في العمرانية.

وقال مدير شبكات الصرف الصحي في التحقيقات التي جرت تحت إشراف المستشار نبيل صادق النائب العام، إنهم يتحركون لفحص البلاعات- إذا تلقوا بلاغا من أحد مسئولي وموظفي حي العمرانية أو المواطنين- واعترف بأنه لا يقوم بعمله المنوط به بالمرور على البالوعات المنتشرة بالمنطقة التابعة له، إلا بتلقي بلاغ.

وأضاف المتهم، في التحقيقات، التي باشرها المستشار هشام حاتم القائم بأعمال المحامي العام لنيابات الطالبية والعمرانية، أنه لم يتمكن من تحديد الفترة التي ظلت فيها البالوعة (مسرح الواقعة) دون غطاء.

ووجه المستشار إبراهيم خلف رئيس نيابة العمرانية، للمتهم، تهمة الإهمال الجسيم، والتقصير في أداء العمل، ما تسبب في مصرع الطفل المجني عليه.

واستمعت النيابة إلى أقوال مدير الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حتى قررت حبس مدير الشبكات، لمسئوليته المباشرة، واعترافه بالتقصير في عمله.

وأشرفت النيابة العامة، فور الانتهاء من إجراء المعاينة لمسرح الواقعة، على عملية تغطية البالوعة، وإنارة الطريق، بعدما تبين أن الشارع كان مظلما، ما تسبب في سقوط الطفل بالبالوعة.

وأيضا استمعت النيابة، خلال الأيام الماضية، لأقوال رئيس حي العمرانية، وعدد من مديري الإدارات، تضمنت المرافق والإنارة، والذين أكدوا جميعا عدم خضوع بالوعات الصرف الصحي لاختصاصهم، حيث أنها تتبع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، التابعة لوزارة الإسكان.

وعن تفاصيل الحادث، قال والد الطفل: "أنا ابني الكبير مواليد 2010، وبيلعب في نادي الشرقية، وكان عنده مباراة في نادي الطالبية، فخلص المباراة وخارج هو والدته، وكان "ياسين" ماشي على شمال والدته ووالدته في النص، و"ريان" الكبير على الجنب اليمين، سبقهم خطوة فوقع في البلاعة، وكان هما التلاتة هيقعوا في البالوعة، ولما سبقهم؛ وقع هو لوحده".

وأوضح والد الطفل، أن الأهالي فقط هم من حاولوا إنقاذ الطفل، وأن أحد الأفراد نزل للبالوعة، وكذلك نزل هو وأبناء عمومته وإخوته، من أجل إنقاذ الطفل وإخراجه، لكنهم فشلوا، مشيرا إلى أنهم تواصلوا مع الحماية المدنية واستغاثوا بمحافظة الجيزة.

ولقي الطفل "ياسين"، مصرعه، عقب سقوطه في بالوعة صرف صحي بمنطقة العمرانية.

وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن "بالوعة" الصرف كانت مغطاة بقطعة خشبية، وأن الطفل توفي إثر سقوطه بها.

واستغرقت رحلة البحث عن جثة الطفل قرابة الساعة ونصف الساعة، حتى تمكنت القوات، بمساعدة الأهالي، من انتشالها.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، والتحقيقات مستمرة.