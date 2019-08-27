"سبق أمه بخطوة".. والد الطفل ياسين يحكي تفاصيل غرقه في بالوعة الطالبية

قال هاني رواش، والد الطفل ياسين، الذي لقي مصرعه في بالوعة صرف صحي أمام نادي الطالبية، إن هذه البالوعة مكشوفة منذ أكثر من 3 شهور وباعتباره عضوا في النادي ودائم التردد عليه كان يتفادى البالوعة عند دخوله وخروجه.

ونفى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، ما تردد عن سرقة غطاء البالوعة، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك غطاء أصلا حيث تستخدم سيارات الصرف الصحي هذه البالوعة كبئر لتفريغ حمولاتها.

وعن تفاصيل الحادث حكى والد الطفل: "أنا ابني الكبير مواليد 2010 وبيلعب في نادي الشرقية وكان عنده مباراة في نادي الطالبية فخلص المباراة وخارج هو والدته وكان ماشي ياسين على شمال والدته ووالدته في النص وريان الكبير على الجنب اليمين وهو ماشي مكنش فيه أبلاكش محطوط والولد وهو ماشي جنب والدته وهو خارج سبق خطوة وكان هما التلاتة هيقعوا في البالوعة ولما سبقهم وقع هو لوحده".

وأوضح والد الطفل أن الأهالي فقط هم من حاولوا إنقاذ الطفل وأنه وأحد الأفراد نزلوا للبالوعة وكذالك نزل هو وأبناء عمومته وأخواته، من أجل إنقاذ الطفل وإخراجه ولكنهم فشلوا، مشيرا إلى أنهم تواصلوا مع الحماية المدنية واستغاثوا بمحافظة الجيزة.

واستنكر والد الطفل حضور موظفي الإغاثة والإنقاذ بملابس مدنية وارتدائهم لملابس الغطس لفترة تجاوزت ربع ساعة وخوفهم من نزول البالوعة.

من جانبها قدمت الإعلامية إيمان الحصري تعازيها لوالد الطفل، مشيرة إلى أن محافظة الجيرزة رفضت التعليق على الحادث بحجة إجراء تحقيقات عن مدى توافر اشتراطات السلامة في البالوعة.